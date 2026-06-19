Khosanov pede desculpas ao fotógrafo da Copa do Mundo com um presente especial

A Federação Uzbeque de Futebol anunciou, na quinta-feira, que o zagueiro Abdulkadir Khusanov enviou uma camisa autografada com uma mensagem de desculpas a um cinegrafista que sofreu uma lesão após uma colisão acidental durante a partida de estreia de seu país na Copa do Mundo contra a Colômbia.

O jogador do Manchester City colidiu com um cinegrafista de transmissão televisiva ao tentar disputar a bola com o atacante colombiano Luis Díaz, próximo à linha lateral, durante o primeiro tempo da partida de quarta-feira, válida pelo Grupo 11.

O cinegrafista recebeu os primeiros socorros no local do acidente antes de ser levado ao hospital para receber tratamento.

A Federação de Futebol do Uzbequistão confirmou que representantes da entidade visitaram o cinegrafista posteriormente e lhe entregaram uma camisa autografada por Khusanov, que também desejou a ele uma rápida recuperação.

A Federação declarou em uma publicação em suas contas nas redes sociais: “O zagueiro também transmitiu seus sinceros votos de rápida recuperação e enviou seus cumprimentos ao fotógrafo”.

Khosanov havia recebido um cartão amarelo por causa daquela entrada, na partida que terminou com a derrota do Uzbequistão para a Colômbia por 1 a 3, o primeiro jogo do país na história da Copa do Mundo.

O zagueiro central de 22 anos, que se transferiu do Lance, da França, para o Manchester City, da Inglaterra, é um pilar fundamental da seleção do Uzbequistão, que faz sua estreia na Copa do Mundo sob o comando do técnico italiano Fábio Canavaro.