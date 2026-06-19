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Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Khosanov pede desculpas ao fotógrafo da Copa do Mundo com um presente especial

A. Khusanov
Uzbequistão
Colômbia
Copa do Mundo
L. Diaz
Uzbequistão
Colômbia

Um gesto maravilhoso

A Federação Uzbeque de Futebol anunciou, na quinta-feira, que o zagueiro Abdulkadir Khusanov enviou uma camisa autografada com uma mensagem de desculpas a um cinegrafista que sofreu uma lesão após uma colisão acidental durante a partida de estreia de seu país na Copa do Mundo contra a Colômbia.

O jogador do Manchester City colidiu com um cinegrafista de transmissão televisiva ao tentar disputar a bola com o atacante colombiano Luis Díaz, próximo à linha lateral, durante o primeiro tempo da partida de quarta-feira, válida pelo Grupo 11.

O cinegrafista recebeu os primeiros socorros no local do acidente antes de ser levado ao hospital para receber tratamento.

A Federação de Futebol do Uzbequistão confirmou que representantes da entidade visitaram o cinegrafista posteriormente e lhe entregaram uma camisa autografada por Khusanov, que também desejou a ele uma rápida recuperação.

A Federação declarou em uma publicação em suas contas nas redes sociais: “O zagueiro também transmitiu seus sinceros votos de rápida recuperação e enviou seus cumprimentos ao fotógrafo”.

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Khosanov havia recebido um cartão amarelo por causa daquela entrada, na partida que terminou com a derrota do Uzbequistão para a Colômbia por 1 a 3, o primeiro jogo do país na história da Copa do Mundo.

O zagueiro central de 22 anos, que se transferiu do Lance, da França, para o Manchester City, da Inglaterra, é um pilar fundamental da seleção do Uzbequistão, que faz sua estreia na Copa do Mundo sob o comando do técnico italiano Fábio Canavaro.

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