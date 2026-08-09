Khedira surpreende o Real Madrid

Sami Khedira começou a deixar sua marca rapidamente dentro da comissão técnica do Real Madrid, sob o comando do treinador José Mourinho, apesar de estar entrando no mundo da carreira de técnico pela primeira vez.

De acordo com o jornal "As", Khedira se adaptou rapidamente à sua nova função como assistente especial de Mourinho, e recebeu elogios das pessoas próximas ao time em Valdebebas graças à sua forte presença e à sua capacidade de comunicação e liderança.

Sinais claros da influência de Khedira apareceram durante o amistoso do Real Madrid contra a Fiorentina na Áustria, quando ele assumiu boa parte do processo de aquecimento, organizou os jogadores e determinou o grau de intensidade exigido antes da partida.

Fontes próximas ao vestiário do Real Madrid disseram ao mesmo jornal: "Sami parece uma pessoa diferente". Quando era jogador do time, ele era "uma voz forte, e as pessoas o ouviam, mas ele preferia ficar longe dos holofotes". Agora trabalha de forma mais aberta. Ele voltou como um líder mais atuante".

E prosseguiu: "As pessoas o ouvem. E Güler e Camavinga fizeram isso durante o aquecimento em Klagenfurt, quando Khedira lhes deu instruções específicas".

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Após se aposentar do futebol, Khedira havia se voltado para o trabalho como analista de televisão, e atuou nessa área com a rede "ESPN" durante a Eurocopa de 2021. Além disso, em 2022 concluiu o programa de mestrado executivo da UEFA para ex-jogadores internacionais, que teve como foco a liderança e a carreira de treinador.

Não é esse o motivo que levou o Real Madrid a trazê-lo de volta, mas ele pode substituir Mourinho no trato com a imprensa se necessário, exatamente como fez Aitor Karanka durante a passagem anterior do treinador português por Madrid.

A escolha de Khedira por Mourinho remonta ao seu conhecimento prévio de suas capacidades e de sua personalidade, já que o mesmo relatório aponta que o treinador português estava convencido de suas habilidades analíticas e de sua personalidade de líder, e ele próprio se encarregou de entrar em contato com seu ex-jogador para convencê-lo a se juntar à sua comissão técnica, ao que o ex-meio-campista alemão respondeu de imediato.

O As completou: "Khedira pode substituir Mourinho no trato com a imprensa se necessário, exatamente como fez Aitor Karanka durante a passagem anterior do treinador português por Madrid".

Khedira já havia trabalhado sob o comando de Mourinho durante o período em que ambos estiveram no Real Madrid, e foi um dos meio-campistas que gozaram da confiança do treinador português em sua primeira gestão.

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