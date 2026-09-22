Kevin De Bruyne está satisfeito com Mark van Bommel como técnico da seleção, como disse o meio-campista do Napoli no compromisso com a imprensa na tarde de terça-feira.

Van Bommel foi apresentado pelos Diabos Vermelhos após a Copa do Mundo como sucessor de Rudi García, que deixou o cargo. O holandês comanda o grupo pela primeira vez nesta semana.

De Bruyne, de 35 anos, foi questionado na entrevista coletiva de terça-feira sobre a primeira impressão que Van Bommel deixou nele. “Um típico holandês”, respondeu De Bruyne.

“Eu não o conhecia tão bem, porque não acompanho tanto o Campeonato Belga (Van Bommel era treinador do Royal Antwerp FC, red.). Mas, agora que falei com ele algumas vezes, ele me parece o típico holandês”, começou De Bruyne.

O que o ex-superastro do Manchester City quis dizer com isso, ele deixou claro em seguida. “Ele é claro e direto no trato. Já depois de um treino eu sei como ele quer jogar.”

De Bruyne, de 35 anos, já disputou 124 partidas pela seleção da Bélgica e, por enquanto, não pensa em parar. “Eu me sinto bem física e mentalmente. Estou aqui para jogar.”