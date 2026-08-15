No momento, o astro marfinês Franck Kessié não tem outra alternativa a não ser ter paciência, depois de deixar claro seu desejo de jogar pela Juventus e trabalhar sob o comando do técnico Luciano Spalletti.

O jornal "Tuttosport" noticiou que a conclusão da negociação por Kessié não depende apenas do jogador, mas está ligada à capacidade da diretoria do clube italiano de abrir espaço para ele no meio-campo.

O acordo entre Kessié e a Juventus está próximo de ser concluído, já que o jogador aguarda um contrato de 3 anos, no valor de 4,5 milhões de euros por temporada, além de um alto bônus de assinatura.

Essas condições representam um meio-termo entre as duas partes e, ao mesmo tempo, são inferiores ao retorno financeiro que Kessié poderia obter caso decidisse permanecer na Liga Roshn Saudita.

Apesar das tentativas do Al Ahli Saudita, nos últimos dias, de convencer Kessié a retornar às suas fileiras, o meio-campista marfinês definiu sua posição e demonstrou grande firmeza em transferir-se para a Juventus.

Franck Kessié, por ser um jogador livre, tem a possibilidade de se juntar à Juventus e ser inscrito mesmo após o fechamento da janela de transferências, e, do ponto de vista físico, não parece haver preocupações quanto à prontidão de Kessié, já que os relatos indicam que sua condição é excelente.

Por outro lado, a diretoria da Juventus trabalha para reduzir o número de jogadores do meio-campo a fim de abrir espaço para Franck Kessié, com Teun Koopmeiners, Fabio Miretti e Arthur na lista de candidatos a deixar o clube.

Dessa forma, o obstáculo já não está ligado ao desejo de Franck Kessié ou da Juventus de concluir a negociação, uma vez que o acordo entre as duas partes está praticamente pronto; o passo restante consiste em organizar o elenco e encontrar o espaço necessário para inscrever o jogador marfinês.

Até que a situação seja resolvida, Kessié continuará seus treinos individuais para manter sua prontidão, aguardando a conclusão das movimentações da Juventus, que lhe darão a oportunidade de vestir a camisa bianconera e começar a trabalhar sob o comando de Spalletti.