Kessie aguarda a Juventus... e as propostas da Arábia Saudita agitam o cenário

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano revelou novos desdobramentos sobre o futuro do marfinense Franck Kessié, ex-jogador do Al-Ahli da Arábia Saudita, durante a atual janela de transferências de verão, confirmando que o jogador tem o retorno à Série A como sua principal prioridade.

Segundo Romano, Kessié deseja muito se transferir para a Juventus e espera fechar o negócio nos próximos dias, apesar do interesse de vários clubes sauditas que buscam contratá-lo.

Romano explicou que a equipe de assessoria do jogador recebeu contatos de clubes sauditas que demonstraram interesse em contratá-lo, mas Kessie deixou claro que sua prioridade atual é voltar à Itália e vestir a camisa da Juventus.

Essa posição surge após uma experiência bem-sucedida de Kessié na Série A italiana, anteriormente pelo Milan, onde conquistou grande renome antes de se transferir para o Barcelona e, posteriormente, para o Al-Ahli da Arábia Saudita.

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Romano destacou que o jogador dará à Juventus um prazo de alguns dias, na esperança de que haja avanços positivos nas negociações, seja no que diz respeito ao acordo com o Al-Ahli, seja na definição de uma fórmula adequada para o contrato.

Ele acrescentou que Kessie não fechará definitivamente as portas para outras propostas, pois avaliará todas as opções disponíveis caso a negociação com a Juventus não avance da maneira esperada.

Entre o desejo do jogador de retornar à Série A, o interesse da Juventus em contratá-lo e a persistência de ofertas sauditas atraentes, os próximos dias parecem decisivos para definir o próximo destino do astro marfinense.