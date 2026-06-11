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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Kenyonis entra para a história da Copa do Mundo com um número impressionante

México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
J. Quinones
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
México
África do Sul
Arábia Saudita

O craque do Al-Qadsia é o destaque

Julian Kenyonis, estrela do Al-Qadisiyah saudita, chamou a atenção pela seleção mexicana durante a partida de estreia contra a África do Sul na Copa do Mundo de 2026.

Kenyonis marcou o primeiro gol da partida, que terminou com a vitória do México por 2 a 0, na primeira rodada do Grupo A, que inclui as duas seleções, além da República Tcheca e da Coreia do Sul.

Leia também... Vídeo: De Roshen para o mundo... Kenyonis abre o placar da Copa do Mundo

Após apenas 9 minutos, Kenyonis conseguiu balançar as redes, aproveitando uma falha catastrófica do goleiro da África do Sul, para disparar um chute fulminante no gol.

Esse é o terceiro gol mais rápido da história das partidas de abertura da Copa do Mundo, atrás apenas do brasileiro César R. Sampaio, que marcou contra a Escócia aos 4 minutos da Copa do Mundo de 1998.

Em segundo lugar, ficou o alemão Philipp Lahm, que conseguiu marcar contra a Costa Rica com um gol magnífico aos 6 minutos da edição de 2006.

Kenyonis ficou atrás da dupla, gravando seu nome com letras de ouro em sua primeira participação na Copa do Mundo.


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