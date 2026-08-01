Kenneth Taylor responde rapidamente após briga com Gennaro Gattuso

Kenneth Taylor deu uma resposta relâmpago a Gennaro Gattuso após o desentendimento anterior no campo de treinamento nesta semana. No amistoso da Lazio contra o Avellino, o holandês marcou um gol na vitória por 6 a 3.

Em imagens da Radio Laziale, foi possível ver na quinta-feira como um enfurecido Gattuso mandou Taylor sair do treino. O motivo da "briga" era desconhecido, mas agora os dois parecem já ter feito as pazes.

"As emoções realmente ficaram à flor da pele por um momento, mas foi apenas uma tempestade em copo d’água", respondeu o empresário Guido Albers ao De Telegraaf. Além disso, ele afirmou que Gattuso justamente valoriza o caráter de Taylor e a reação dura em campo.

No sábado, Taylor entrou no segundo tempo do amistoso com o Avellino e foi diretamente responsável pelo capítulo final: 6 a 3. O holandês aproveitou um erro na defesa do adversário e finalizou com categoria.

Assim, ele encerra da melhor maneira possível um caminho conturbado, embora na Itália ainda não haja convicção de que o futuro de Taylor esteja na Lazio. Isso porque ele também estaria na mira de clubes da Premier League.

A Lazio contratou Taylor em janeiro junto ao Ajax por pouco menos de 17 milhões de euros. Em seu primeiro semestre na Itália, ele somou 21 partidas, nas quais marcou 3 vezes e deu 2 assistências. Taylor tem contrato em Roma até meados de 2030.