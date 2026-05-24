Kenneth Perez: “Pelo que estou ouvindo, ele vai deixar o Ajax”

O Ajax garantiu, neste domingo, uma vaga na segunda fase preliminar da Liga Conferência após uma emocionante disputa de pênaltis contra o FC Utrecht. Isso marcou um final positivo para uma temporada extremamente decepcionante, mas ainda há grande incerteza quanto ao futuro do técnico interino Óscar García.

O espanhol assumiu o comando do Ajax em uma fase difícil e acabou levando o time de Amsterdã às competições europeias. Após a vitória na final da repescagem, García conversou com a ESPN e se mostrou satisfeito com o resultado alcançado. “Quando chegamos, o clube tinha até medo de não conseguir chegar aos play-offs. No fim das contas, a competição nos deu o que merecíamos e jogamos duas partidas fantásticas. Merecemos jogar na Europa na próxima temporada.”

A questão é quem será o técnico principal do Ajax na próxima temporada. García ainda não recebeu nenhuma clarificação da diretoria do clube. À pergunta sobre quando ocorrerão as conversas sobre a próxima temporada, ele responde de forma reveladora: “Não sei. Ninguém me disse nada. Não está nas minhas mãos, mas eu gostaria de ficar.”

O analista Kenneth Perez conclui logo após a entrevista que os sinais são claros. “Pelo que ouço, ele vai deixar o Ajax”, afirma o ex-meio-campista.

Perez passa então a se concentrar no perfil que, em sua opinião, o Ajax deve buscar para o novo treinador principal. Segundo o dinamarquês, não se trata apenas de qualidades táticas, mas principalmente de restaurar a cultura dentro do clube. “É preciso ter um treinador que garanta o padrão, as normas e os valores. Como treinar? Como lidar uns com os outros? Que tipo de qualidade queremos ter? Essa deve ser a base.”

Além disso, Perez também se refere às declarações de Davy Klaassen, que, após a partida, afirmou que é preciso mudar muita coisa na organização do Ajax. O analista considera que um futuro treinador deve, em conjunto com o diretor técnico, determinar quais jogadores realmente se encaixam no estilo de jogo desejado. “Motivar os jogadores, colocá-los na posição certa e encontrar uma maneira de vencer as partidas; essa é a arte.”

“O treinador que eles gostariam de ter agora foi rebaixado com o Girona”, diz Perez, referindo-se a Míchel. “Mas isso nem sempre significa algo”, afirma o analista.