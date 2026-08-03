Kenneth Perez está profundamente impressionado: “Ele é o futuro da seleção holandesa!”

Kenneth Perez está muito impressionado com as qualidades de Mexx Meerdink, como disse o analista da ESPN durante a transmissão da Supercopa Johan Cruijff. O dinamarquês vê no centroavante do AZ o futuro da seleção holandesa.
Meerdink já teve papel importante aos sete minutos da partida. Ele foi atingido no rosto por Joey Veerman, o que fez com que o meio-campista do PSV tivesse de deixar o campo e a equipe da casa seguisse com dez jogadores.
Depois de meia hora de jogo, Meerdink voltou a aparecer. Um cruzamento de Mateo Chavez foi desviado por Ryan Flamingo, permitindo que o atacante de 23 anos cabeceasse para o gol de perto.
Perez ficou muito impressionado com a atuação de Meerdink, que perdeu grande parte da última temporada por causa de uma lesão. “Acho que ele está melhor do que antes daquela lesão, porque agora sabe o que é sentir falta do futebol, e ficou fisicamente mais forte.”
Na última temporada, Perez já havia dito que era admirador do filho de Martijn Meerdink. Ele o chamou de futuro grande jogador, e continua pensando assim.
“Ainda acho que ele é o futuro da seleção holandesa. Sei que isso soa estranho com base em tão poucos jogos, mas a forma como ele finaliza e se movimenta… Espero estar certo daqui a três anos”, conclui.