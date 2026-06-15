Kenneth Perez critica duramente a grande estrela de Curaçao: “Ele é bem ruim”

Kenneth Perez não é fã do meio-campista de Curaçao, Tahith Chong. É o que o analista da ESPN deixa claro na última edição do programa “WK Praat”.

Em Curaçao, Chong, de 26 anos, é de longe o jogador mais querido da seleção do The Blue Wave.

O canhoto do Sheffield United é o único jogador da seleção de Curaçao para a Copa do Mundo que realmente nasceu na capital, Willemstad.

Os outros 25 jogadores da seleção de Curaçao nasceram na Holanda. Também devido ao seu passado no Manchester United, Chong é visto como a estrela absoluta.

Perez não viu muito disso na partida contra a Alemanha (derrota por 7 a 1). “Foi um primeiro quarto de hora legal, mas, fora isso, foi amadores contra profissionais. Alguns jogadores de Curaçao são bem ruins.”

“Acho que Dick Advocaat montou um meio-campo bem estranho. Esse Juninho Bacuna é bem ruim. E esse Chong também é bem ruim. Então você tem dois jogadores no meio-campo que se acham muito bons, mas você precisa ter jogadores decisivos lá.”

“Esses caras só querem brincar com a bola, enquanto não têm velocidade nenhuma no jogo”, conclui Perez, que está ficando um pouco cansado de todas as nuances em torno de Curaçao. “Isso aqui é uma Copa do Mundo!”