Kemps: A experiência da Argentina vai derrotar a Espanha... e Messi se livra da pressão da Europa

Mario Alberto Kempes, lenda da seleção argentina, afirmou que a Argentina é a principal favorita ao título da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Kempes — que levou a seleção argentina ao título da Copa do Mundo de 1978, foi o artilheiro do torneio e um dos maiores destaques da competição — relembrou a final daquela edição e falou sobre sua visão do esperado confronto contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

Sobre disputar uma final da Copa do Mundo, Kempes disse: “A primeira coisa que você precisa entender é que fez tudo certo até agora, mas, para vencer, precisa dar o seu melhor, porque é o último e decisivo confronto, aquele que pode colocá-lo no topo ou deixá-lo em segundo lugar. Ganhar a Copa do Mundo não é fácil, e repetir a conquista é ainda mais difícil. A Argentina tem a chance de conseguir isso e, para mim, é a favorita. E se Messi levantar a taça, será como tocar o céu; não há conquista maior do que essa.”

Ele acrescentou sobre a diferença entre uma partida comum e a final: “Não dá para considerar isso apenas mais uma partida; é uma final, e as finais são sempre complicadas. Há muito nervosismo, há muito em jogo, e é preciso saber como jogar esse tipo de partida”.

E continuou: “Sou argentino, e a torcida espanhola me acolheu, assim como, é claro, a torcida do Valencia, mas, como argentino, sempre estarei do lado da Argentina. Acho que será uma partida muito emocionante, porque as duas seleções dominam bem a posse de bola. Haverá uma pressão alta de ambos os lados, e nenhuma das duas permitirá que a outra saia com a bola facilmente, pois a pressão será muito avançada. No final, é claro que quem ficar de fora do campo vai sofrer, sejam os argentinos ou os espanhóis, mas será uma partida fantástica”.

Sobre sua previsão para a final da Copa do Mundo, ele disse: “A Argentina passou por muitas dificuldades, pois foi obrigada a virar o placar em três partidas, o que prova que sabe como sofrer e como se recuperar nos jogos. Já a Espanha conseguiu decidir suas partidas no tempo regulamentar e venceu duas delas praticamente nos últimos minutos, o que indica que tudo aponta para uma partida equilibrada. Mas vejo a Argentina com uma ligeira vantagem, pois, se precisar virar o placar, ela sabe como fazer isso”.

Sobre o nível que Lionel Messi atingiu no torneio, Kempes comentou: “Acho que ninguém esperava por isso, e eu também estava entre eles. Achei que ele precisaria conversar com o técnico para saber quantos minutos jogaria, mas ele está vivendo uma segunda juventude, e isso é maravilhoso para ele. Ele joga em uma liga diferente das europeias, que se baseiam em sistemas rígidos e impõem pressão constante para vencer sempre. Já em Miami, ele pode aproveitar a vida e sair com a família para qualquer lugar, o que fez com que ele chegasse ao torneio totalmente revigorado, com grande entusiasmo e forte motivação”.

E Kempbs concluiu: “A Espanha tem bons atrativos. Em primeiro lugar, conta com jogadores excepcionais que sabem lidar bem com a bola, além de possuir um meio-campo perigoso. Marcou poucos gols, mas também sofreu poucos, e por isso acredito que será uma adversária muito forte”.