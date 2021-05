Kannemann passa por procedimento cirúrgico para aliviar dores

O zagueiro sofria com desconfortos no quadril há algum tempo, mas vinha tentando um tratamento mais conservador

O zagueiro argentino Kannemann passou por um procedimento cirúrgico no quadril, nesta sexta-feira (14). O defensor gremista vinha realizando tratamento conservador, mas as dores na região não diminuíram, com isso o departamento médico tricolor achou por bem realizar a intervenção cirúrgica.

O zagueiro já foi liberado para retornar para casa, já que foi submetido a um procedimento considerado simples. O departamento médico gremista divulgou que, no domingo (16), o zagueiro deverá retornar às suas atividades normais no CT Luiz Carvalho.

Sofrendo com desconforto no local desde o final da temporada de 2020, Kannemann só atuou em uma partida na temporada 2021, e não tem previsão de quando voltará a ficar à disposição do técnico Tiago Nunes. Com isto o zagueiro será desfalque nos dois clássicos GreNal que irão decidir o título do Campeonato Gaúcho de 2021.