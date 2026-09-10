Harry Kane manteve seu grande momento com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa ao marcar um gol na goleada sobre o norueguês Bodø/Glimt (5 a 0), na noite desta quinta-feira, pela primeira rodada da competição.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", Kane tornou-se um dos apenas 4 jogadores na história da Liga dos Campeões da Europa a marcar em 8 partidas consecutivas ou mais, ao lado de Cristiano Ronaldo, que conseguiu o feito duas vezes, Robert Lewandowski, também duas vezes, e Ruud van Nistelrooy.

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Kane marcou o segundo gol do Bayern aos 61 minutos, após subir para cabecear um cruzamento em cobrança de falta batida por Michael Olise, mandando a bola para dentro das redes e prolongando sua sequência de gols para a oitava partida seguida na Liga dos Campeões da Europa.

Jamal Musiala havia aberto o placar para o Bayern aos 47 minutos, antes de Kane acrescentar o segundo gol. Em seguida, Alphonso Davies ampliou a vantagem dos donos da casa aos 77 minutos, com um forte chute de fora da área.

Michael Olise fechou a goleada do Bayern ao marcar dois gols aos 83 e aos 90+2 minutos, garantindo ao clube alemão uma grande vitória no início de sua caminhada europeia.

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