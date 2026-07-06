Kane e Bellingham levam a Inglaterra à vitória sobre o México em uma batalha heróica

A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo após uma partida extremamente espetacular. A seleção comandada pelo técnico Thomas Tuchel derrotou o anfitrião México por 2 a 3 no Estádio Azteca, apesar do cartão vermelho recebido por Jarell Quansah e de uma ofensiva final da equipe da casa. Jude Bellingham marcou dois gols antes do intervalo, e Harry Kane, logo após o intervalo, converteu o pênalti que garantiu a vitória. O México também marcou um gol de pênalti, mas acabou ficando a um gol da vitória. A Inglaterra enfrentará a Noruega nas quartas de final.
A partida das oitavas de final só começou após uma hora de atraso devido a uma forte tempestade sobre a Cidade do México, o que adiou o início da partida. No ambiente imponente do Estádio Azteca, o México começou, como esperado, com tudo. A Inglaterra teve dificuldades com o ritmo acelerado e se salvou logo no início, quando Jordan Pickford fez uma bela defesa em uma cabeçada forte de Raúl Jiménez. Por outro lado, Bukayo Saka desperdiçou a primeira chance séria da Inglaterra, depois que seu controle de bola falhou quando ficou cara a cara com o goleiro Raúl Rangel.
Embora o México tivesse mais posse de bola e criasse as melhores chances, a Inglaterra atacou sem piedade no meio do primeiro tempo. Aos 36 minutos, Declan Rice iniciou uma rápida transição, após a qual Saka cruzou com precisão com o pé direito. Harry Kane deixou a bola passar com inteligência, permitindo que Jude Bellingham, na segunda trave, marcasse facilmente o 0 a 1.
Menos de dois minutos depois, o México sofreu mais um golpe. A Inglaterra recuperou a bola logo após o reinício, Kane manteve a visão de jogo e passou para Bellingham. O meio-campista foi fisicamente superior ao seu marcador direto e marcou o 0 a 2 à queima-roupa, com o que a Inglaterra virou completamente o jogo em um intervalo de dois minutos.
O México, porém, não desistiu e conseguiu o gol de empate ainda antes do intervalo. Uma cobrança de falta perigosa de Roberto Alvarado foi desviada de forma infeliz por Ezri Konsa, e Julián Quiñones marcou o 1 a 2 de perto. Nos acréscimos, Pickford ainda teve que fazer duas defesas importantes, enquanto Bellingham, com uma intervenção defensiva crucial, impediu que o México fosse para o vestiário com o placar empatado.
Após o intervalo, a Inglaterra voltou forte. Nico O’Reilly acertou a trave logo no início e, pouco depois, Saka perdeu uma grande chance de ampliar a vantagem para dois gols. O terceiro gol inglês acabou surgindo aos 60 minutos. Anthony Gordon recebeu a bola após Kane ter desviado um passe longo, e o goleiro Raúl Rangel saiu tarde demais, permitindo que Gordon marcasse. O árbitro Alireza Faghani marcou pênalti: Kane manteve a calma e converteu o 1 a 3 com convicção.
No entanto, o jogo sofreu uma nova reviravolta quando Quansah recebeu um cartão vermelho aos 54 minutos, após intervenção do VAR. O zagueiro, em uma entrada forte, primeiro tocou na bola, mas, ao continuar deslizando, acertou com força a canela de Jesús Gallardo. O México aproveitou a vantagem numérica e, após uma intervenção do VAR, também recebeu um pênalti, depois que Kane entrou em confronto com Brian Gutiérrez. Jiménez converteu o pênalti com perfeição e trouxe de volta toda a tensão com o placar de 2 a 3.
Nos minutos finais, o México partiu para o ataque com quatro atacantes, enquanto Tuchel recuou sua equipe e tentou defender a vantagem com defensores extras. A Inglaterra resistiu a uma série de escanteios e cruzamentos, nos quais Djed Spence e o estreante na Copa do Mundo Dan Burn, entre outros, realizaram intervenções importantes.
Apesar da enorme pressão, os ingleses se mantiveram firmes, garantindo assim, mesmo com dez jogadores, a classificação para as quartas de final. Lá, eles enfrentarão a Noruega, que, mais cedo naquele dia, eliminou de forma surpreendente o Brasil por 1 a 2.