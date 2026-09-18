O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, ressaltou o grande respeito que nutre por seu ex-treinador no Tottenham, José Mourinho, indicando que o confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa se tornará mais difícil sob o seu comando.

Harry Kane afirmou, em entrevista concedida ao jornal espanhol "Marca", em resposta a uma pergunta sobre se o português José Mourinho é uma pessoa "especial" para ele: "Sim, eu adoro o José. Tínhamos uma relação muito boa no Tottenham. As coisas não terminaram da maneira que queríamos, e o fato de ele não ter tido a oportunidade de comandar a equipe naquela partida final (referindo-se à final da Copa da Liga Inglesa da temporada 2020-2021, quando Mourinho foi demitido em abril) foi algo duro e difícil para mim também, mas a minha relação com ele foi excelente".

E o atacante do Bayern de Munique acrescentou: "Fiz algumas das minhas melhores partidas no Tottenham sob o seu comando, quando venci a Chuteira de Ouro e o prêmio de melhor garçom no mesmo ano. Ele me deu muita liberdade para ser eu mesmo em campo e recuar para o meio para receber a bola. E acho que, como alguém que entende todos os detalhes do jogo, com ou sem a bola, do ponto de vista tático e com os árbitros, ele assimila cada situação".

E prosseguiu: "Tenho muito respeito por Mourinho, e é verdade que não nos encontramos muitas vezes desde a sua saída do Tottenham, mas talvez nos enfrentemos este ano na Liga dos Campeões da Europa, e seria bom reencontrá-lo".

Sobre se o Real Madrid representaria um adversário mais difícil para o Bayern de Munique com a presença de Mourinho, Kane esclareceu: "O Real Madrid contratou bons jogadores e Mourinho é um treinador excelente que vai extrair o melhor de seus jogadores. O Madrid sempre reúne os melhores jogadores do mundo, e este ano não é diferente dos anteriores".

E complementou: "Sabemos que há grandes chances de enfrentarmos o Real mais adiante na competição, pois o Madrid está sempre presente nas fases finais da Liga dos Campeões da Europa. Nós os superamos no ano passado (quando os eliminamos nas quartas de final), mas sabemos que foi uma partida muito difícil, e com a presença de Mourinho agora será ainda mais complicado".

Sobre a possibilidade de conquistar a Chuteira de Ouro (prêmio de melhor artilheiro das ligas europeias) pela terceira vez, feito que o colocaria no pódio da história ao lado de Lionel Messi (dono de 6 prêmios) e Cristiano Ronaldo (dono de 4 prêmios), sem que nenhum outro além deles o tenha alcançado, o astro inglês disse: "Messi e Ronaldo dominaram o futebol por toda uma geração, e estão entre os melhores da história. Estar nessa comparação é algo especial e é um objetivo para mim".

Kane concluiu suas declarações dizendo: "Como atacante, espera-se que eu marque gols. A Chuteira de Ouro não é o meu único objetivo, mas é claro que sei que vencê-la significa também ajudar a equipe, e tudo isso me dá motivação. Cada vez que ganho um prêmio, quero outro, e desta vez não será diferente. Espero estar presente novamente nesta temporada marcando o maior número possível de gols na Bundesliga, e veremos se conquistarei o prêmio de novo".



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