Kaká aconselha o Brasil: sigam o exemplo do projeto do Marrocos

O brasileiro Kaká, ex-jogador do Milan e do Real Madrid, apresentou uma análise franca sobre a situação da Seleção Brasileira e do futebol brasileiro em geral após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega (2 a 1), lembrando que a Seleção conquistou o título pela última vez em 2002.

Kaká, vencedor da Bola de Ouro em 2007, acredita que as últimas competições internacionais enviam um sinal preocupante e exigem uma reavaliação abrangente.

O astro brasileiro explicou, segundo a rede “ESPN”: “Esses momentos na Copa do Mundo mostram que estamos ficando para trás; portanto, a reestruturação da nossa forma de trabalhar começa com a Confederação Brasileira de Futebol assumindo o comando, envolvendo os clubes e dizendo: ‘Vamos pensar em um projeto de longo prazo, no que faremos, em como conduziremos esse processo, em como envolveremos as categorias de base e em como desenvolveremos todos esses atletas’”.

Kaká acredita que o Brasil precisa recuperar sua identidade, inspirando-se nas lições de países que conseguiram construir modelos sólidos, especialmente Marrocos, França e Espanha.

E completou: “Não sei muito sobre o projeto do Marrocos, por exemplo, mas o que ouvi aqui é que parece ser um bom projeto, em andamento há muitos anos. No início, eles foram campeões mundiais na categoria sub-20, e a seleção sub-20 fornece jogadores para a seleção principal; depois, o técnico da seleção sub-20 assumiu o comando da seleção principal”.

E continuou: “Eles perderam para a seleção francesa, que estava entre as favoritas à vitória, mas tiveram um desempenho excelente na Copa do Mundo. Na última Copa do Mundo, chegaram às semifinais. Esses são bons exemplos para seguirmos”.

Ele observou: “Tanto a França quanto a Espanha. Se não me engano, entre os jogadores da seleção espanhola que disputaram a final dos Jogos Olímpicos contra o Brasil, há 20 que atuam atualmente na seleção”.

Kaká, que espera o surgimento de uma nova geração capaz de apoiar a seleção brasileira de forma sustentável, enfatizou: “Precisamos fazer uma análise abrangente e pensar em um projeto de longo prazo”.