Juventus x Lyon: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (7), pelas oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, a busca a classificação às quartas de final da Champions League nesta sexta-feira (7), contra o , a partir das 16h (de Brasília), em Turim. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo do Campeonato Italiano quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Lyon DATA Sexta-feira, 7 de agosto de 2020 LOCAL Allianz Turim - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Com a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Lyon não poderá contar com Youssouf Kone, enquanto Kenny Tete e Marcelo são avaliados.

Por outro lado, Memphis Depay volta após ter cumprido suspensão no jogo de ida.

Já a Juventus perdeu três dos últimos quatro jogos do Campeonato Italiano, mas as duas últimas derrotas aconteceram depois de ter garantido o nono Scudetto consecutivo, com os jogadores já pensando no duelo das oitavas de final da .

Com Cristiano Ronaldo em campo, o técnico Sarri ainda não sabe se terá Dybala disponível.

Mais artigos abaixo

Provável escalação da Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 0 Campeonato Italiano 26 de julho de 2020 2 x 0 Juventus Campeonato Italiano 29 de julho de 2020

LYON