Juventus x Bologna: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Sem vencer há três jogos, Juve busca a recuperação neste domingo (2) na Serie A; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionada, a Juventus recebe o Bologna neste domingo (2), às 15h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, a Juventus busca a recuperação na Serie A. Atualmente, está no meio da tabela com 10 pontos.

Do outro lado, o Bologna, lutando contra o rebaixamento, soma apenas seis pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Empoli por 1 a 0.

Em 177 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 91 vitória, contra 28 do Bologna, além de 58 empates. No último encontro, válido pelo Italiano 21/22, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Escalação do provável BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Soriano, Cambiaso; Sansone; Arnautovic.

Desfalques

Juventus

Chiesa, Kaio Jorge, Paul Pogba, Manuel Locatelli, Alex Sandro e Adrien Rabiot, seguem como desfalques, enquanto Di Maria, suspenso, também é desfalque.

Bologna

Sinisa Mihajlovic, Nicola Sansone e Adama Soumaoro, machucados, estão fora.

Quando é?

• Data: 2 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium – Turim, ITA

• Arbitragem: ROSARIO ABISSO (árbitro)