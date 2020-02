Juventus vence o Brescia sem CR7 e com golaço de Dybala; veja os lances

A equipe treinada por Maurizio Sarri fez a sua parte na corrida pelo título italiano, em dia de jogaço entre seus perseguidores

Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, poupado, neste domingo (16), a não encontrou muitas dificuldades para bater o Brescia por 2 a 0 e fazer o dever de casa para seguir na ponta da tabela da após 24 rodadas.

Dybala, em bela cobrança de falta no primeiro tempo, abriu a contagem. A jogada que originou a infração também aliviou a missão do time comandado por Maurizio Sarri, uma vez que o meia-atacante Florian Aye recebeu o cartão vermelho após ter cometido a falta.

O triunfo foi sacramentado na metade do segundo tempo, quando Cuadrado tabelou com Matuidi para ampliar. A vitória levou a Velha Senhora para 57 pontos, três a mais em relação à Inter de Milão e quatro de distância para a – que ainda se enfrentam neste domingo, em jogaço que terá transmissão do DAZN.