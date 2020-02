Cristiano Ronaldo não joga contra o Brescia: veja o desempenho da Juventus sem o craque

Equipe italiana não tem grandes problemas quando é desfalcada pelo craque português

Cristiano Ronaldo está fora dos convocados de Sarri para o confronto da contra o Brescia neste domingo (16), pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. A ausência interrompe a série de 10 jogos consecutivos do craque português balançando as redes.

No entanto, apesar da ótima fase atravessada por CR7, um dado chama atenção: a Juve marca mais gols sem o seu principal jogador em campo.

Dos quatro jogos que desfalcou a equipe, a Velha Senhora venceu três (Brescia, e ) e empatou uma (Lecce), provando que o clube domina o futebol italiano antes mesmo da sua chegada e não depende dele para obter sucesso no país.

Estatisticamente,a Juve marca mais gols sem Ronaldo. Mas as ausências do craque foram na sua pior crise técnica, reconhecida pelo técnico no início do ano.

COM CR7 SEM CR7 29 JOGOS 4 21 VITÓRIAS 3 4 EMPATES 1 1.9 MÉDIA DE GOLS 2.5

"Cristiano Ronaldo deixou de ter problemas com o joelho e agora está aproveitando a sua grande condição física e mental. Vejo-o finalmente feliz porque o joelho está bom. Já pode jogar o seu melhor futebol", destacou.

Agora, neste domingo (16), a Juve terá mais uma oportunidade de provar que pode reencontrar o caminho da vitória após perder a liderança do Campeonato Italiano para a .