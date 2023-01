Juventus x Udinese ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (7), às 14h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Udinese se enfrentam na tarde deste sábado (7), às 14h (de Brasília), em Turim, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com sete vitórias consecutivas na Serie A, a Juventus, com 34 pontos, volta a campo buscando reduzir a diferença para o líder Napoli, que atualmente soma 41. Já a Udinese, no meio da tabela com 25 pontos, não vence há oito jogos, registrando seis empates e duas derrotas.

Sem Dusan Vlahovic, lesionado, o ataque será formado novamente com Arkadiusz Milik - que marcou nos dois últimos jogos contra a Udinese.

Em 102 jogos disputados entre as equipes, a Juve soma 67 vitórias, contra 13 da Udinese, além de 22 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Italiano 2021/22, a Juve venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação da provável Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

Escalação da provável Udinese: Silvestri; Perez, Becao, Bijol; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.

Desfalques

Juventus

Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci e Cuadrado, lesionados, estão fora.

Udinese

Adam Masina pode não voltar a jogar nesta temporada devido à ruptura do ligamento cruzado anterior.

Quando é?