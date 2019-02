Juventus tranquiliza sobre lesão de Cristiano Ronaldo, que deve encarar o Napoli

O jogador português sofreu uma lesão durante o confronto com o Bologna e teve que treinar separado da equipe titular nesta quarta-feira

A equipe da Juventus pode respirar aliviada após os médicos avaliarem que a lesão de Cristiano Ronaldo não foi mais séria.

O atacante da Velha Senhora sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo durante a vitória de 1 a 0 sobre o Bologna no último domingo (24).

Desde então as preocupações sobre o português foram crescendo, pois o clássico contra o Napoli está marcado para o próximo domingo e seus colegas contam com a presença do craque.

CR7 foi privado de treinar junto com o grupo titular nesta quarta-feira, e foi examinado minuciosamente pela equipe médica ao final das atividades.

Além do craque, Douglas Costa também treinou separado dos colegas.

Ronaldo tem desfrutado de uma boa campanha na equipe italiana, marcando 21 gols em 34 partidas em todas as competições, sendo 19 delas na Serie A.

O confronto entre Napoli x Juve acontece neste domingo (3), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio San Paolo.