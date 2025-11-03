+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoSporting
ASSISTA COM A
Felipe Proença

Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Em situações bem diferentes, equipes medem forças nesta terça, pela quarta rodada da fase de liga do torneio

Juventus e Sporting entram em campo nesta terça-feira (4), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Allianz Stadium, em Turim, e possui transmissão exclusiva da HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).

Ainda sem vencer no torneio, a Juventus ocupa a modesta 25ª posição da tabela com apenas dois pontos somados. Contando com a recém-chegada de Luciano Spalletti para substituir o demitido Igor Tudor no comando, a Velha Senhora tenta dar a volta por cima e vai em busca da vitória jogando em seus domínios.

O Sporting, por sua vez, faz uma campanha mais confortável até aqui na competição. Com duas vitórias e uma derrota, os Leões estão no 11º lugar da classificação geral e procuram se aproveitar da má fase adversária para conquistar mais um triunfo, apesar do desafio de jogar fora de casa.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Kostic; Openda, Vlahovic. Técnico: Luciano Spalletti

Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast, Araújo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges

Campeonato Português
Sporting crest
Sporting
SCP
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Copa da Itália
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI

Desfalques

Juventus

No departamento médico, Pinsoglio (panturrilha), Bremer (joelho) e Cabal (coxa) estão fora, enquanto Kelly (costas) e Yildiz (joelho) são dúvidas.

Sporting

Lesionados, Fresneda (tornozelo), Nuno Santos (joelho) e Daniel Bragança (joelho) estão indisponíveis.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 4 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Allianz Stadium, Turim - Itália
  • Arbitragem: Daniel Siebert-ALE (árbitro), Jan Seidel-ALE e Rafael Foltyn-ALE (assistentes), Timo Gerach-ALE (quarto árbitro), Christian Dingert-ALE (VAR) e Andrew Dallas-ESC (assistente VAR)
Publicidade
0