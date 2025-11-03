Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Juventus e Sporting entram em campo nesta terça-feira (4), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Allianz Stadium, em Turim, e possui transmissão exclusiva da HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).

Ainda sem vencer no torneio, a Juventus ocupa a modesta 25ª posição da tabela com apenas dois pontos somados. Contando com a recém-chegada de Luciano Spalletti para substituir o demitido Igor Tudor no comando, a Velha Senhora tenta dar a volta por cima e vai em busca da vitória jogando em seus domínios.

O Sporting, por sua vez, faz uma campanha mais confortável até aqui na competição. Com duas vitórias e uma derrota, os Leões estão no 11º lugar da classificação geral e procuram se aproveitar da má fase adversária para conquistar mais um triunfo, apesar do desafio de jogar fora de casa.

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Kostic; Openda, Vlahovic. Técnico: Luciano Spalletti

Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast, Araújo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges

Desfalques

Juventus

No departamento médico, Pinsoglio (panturrilha), Bremer (joelho) e Cabal (coxa) estão fora, enquanto Kelly (costas) e Yildiz (joelho) são dúvidas.

Sporting

Lesionados, Fresneda (tornozelo), Nuno Santos (joelho) e Daniel Bragança (joelho) estão indisponíveis.

Quando é?