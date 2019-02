Juventus: “Será uma adrenalina louca” – Allegri só pensa na Champions

Serie A? Após bater o Bologna, o assunto que dominou a entrevista da Juventus foi o jogo de volta contra o Atlético de Madrid

Em uma tarde não muito inspirada de Cristiano Ronaldo, a Juventus encontrou muita dificuldade para bater o Bologna, neste domingo (24), em jogo válido pela 25ª rodada da Serie A italiana. No final das contas, foi preciso Dybala deixar banco de reservas para marcar o único gol na partida, transmitida AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais do DAZN (Facebook e YouTube) e aqui na Goal Brasil.

A vantagem da Juve na liderança é gigante. São 13 pontos que a separam do Napoli, vice-líder e adversário no próximo domingo (03). E embora o técnico Massimiliano Allegri tenha falado sobre a importância de bater os napolitanos, boa parte das respostas foram a respeito da Champions League. Na última semana, os italianos foram derrotados por 2 a 0 para o Atlético de Madrid e no próximo dia 12 de março precisarão de um milagre em Turim para avançarem às quartas de final.

"Vamos encontrar um Atlético ainda mais fechado, vamos precisar acelerar", disse Allegri, que revelou também que Bonucci e Chiellini não estavam em suas melhores condições para o duelo disputado na capital espanhola e prevê situação oposta no próximo encontro com o Atleti: “No dia 12 chegaremos nas melhores condições e precisamos melhorar a condição de alguns jogadores (...) Vamos chegar com uma adrenalina louca, vamos dar um passo e buscar fazer o nosso máximo".

"Com o Napoli será um grande desafio, será um teste importante na preparação para o Atlético", destacou, antes de iniciar oficialmente a contagem regressiva para o jogo de volta da Champions League: "Era importante voltar a vencer imediatamente. Faltam 16 dias para o desafio”.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now