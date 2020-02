Juventus sem Cristiano Ronaldo? Veja o desempenho do time sem o craque

Equipe italiana não tem grandes problemas quando é desfalcada pelo craque português

Cristiano Ronaldo, poupado, não entrou em campo na vitória por 2 a 0 da Juventus sobre o Brescia, neste domingo (16), pela 24ª rodada da Serie A italiana . Mas sua ausência não fez muita falta: Dybala e Cuadrado tiveram destaque na construção do resultado.

A curiosidade é que um dado chama atenção: a Juve marca, em média, mais gols sem o seu principal jogador em campo.

Dos cinco jogos em que desfalcou a equipe, a Velha Senhora venceu quatro (Brescia duas vezes, e ) e empatou uma (Lecce).

Não chega a ser uma surpresa, uma vez que a Juve já vem dominando com folgas o futebol italiano antes mesmo da chegada de CR7, em 2019. Dentre as ausências do português, por exemplo, quatro delas foram na e uma delas na Coppa (contra a Udinese). O camisa 7, por outro lado, jogou todas as partidas nesta campanha de .

Confira, abaixo, como foi o desempenho da sem Cristiano Ronaldo em 2019-20.