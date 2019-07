Juventus para 2019/2020: reforços, saídas e elenco completo

Goal faz um raio-X da Velha Senhora para a próxima temporada sob o comando de Sarri

Após anunciar a saída de Allegri e a contratação de Sarri, a prepara o seu elenco para o início da temporada 2019/20, com Cristiano Ronaldo como a sua principal estrela, além do retorno do ídolo Buffon.

Desta forma, a Goal preparou um resumo com tudo o que vem acontecendo na Velha Senhora. Confira!

QUEM CHEGOU?



Foto: Getty Images

Após um ano de , Gianluigi Buffon voltou para casa. A Juventus oficializou o retorno de um de seus maiores goleiros. A Velha Senhora não teve custos com a transferência, tendo em vista que o atleta estava livre no mercado por não renovar o vínculo com o clube parisiense.



Foto: Getty Images

Após ver o seu nome envolvido em polêmicas e ser afastado da equipe principal, Rabiot deixou o PSG rumo a Juventus a custo zero.



Foto: Goal

A transferência de Ramsey para Turim foi anunciada em fevereiro. Com a Juve, o meia galês de 28 anos assinou um contrato válido até 2023.



Foto: Getty Images

Revelado pela , Pellegrini foi contratado pela Juve por 22 milhões de euros. Aos 20 anos de idade, assinou por quatro temporadas com o atual campeão italiano.

QUEM SAIU?



Foto: Getty Images

Leonardo Spinazzola, zagueiro, deixou a Juve para assinar com a Roma por 29,5 milhões de euros, com vínculo de quatro anos.

ELENCO

Goleiros

1 - Wojciech Szczesny

22 - Matia Perin

- Buffon

21 - Carlo Pinsoglio

Defensores

19 - Leonardo Bonucci

24 - Daniele Rugani

3 - Chiellini

Laterais

12 - Alex Sandro

- Pellegrini

20 - João Cancelo

Meio-campistas

2 - Mattia de Sciglio

5 - Pjanic

23 - Emre Can

25 - Rabiot

30 - Bentancur

14 - Matuidi

6 - Khedira

Atacantes

7 - Cristiano Ronaldo

- Pjaca

33 - Bernardeschi

11 - Douglas Costa

16 - Juan Cuadrado

- Mancuso

10 - Dybala

18 - Kean

- Higuaín

17 - Manczukic

UNIFORME DA TEMPORADA



Foto: Getty Images

Com um design inovador, a Juventus revelou o seu novo uniforme para a temporada 2019/20.

O clube deu adeus às suas tradicionais listras, optando por deixar sua camisa dividida “meio a meio” em preto e branco. A peça também possui centralizada uma listra rosa na vertical, em homenagem ao primeiro uniforme da história do clube de Turim.