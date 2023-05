Juventus x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Milan se enfrentam na tarde deste domingo (28), em Turim, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Eliminado da Europa League para o Sevilla na semifinal e vindo de derrota para o Empoli por 4 a 1 na última rodada da Serie A italiana, a Juventus busca a recuperação após ter sido penalizados com a perda de 10 pontos por irregularidades financeiras. No momento, a equipe ocupa a sétima posição, com 59 pontos.

Do outro lado, o Milan, em quarto lugar, com 64 pontos, vem de goleada aplicada sobre o Sampdoria por 5 a 1. Para o confronto, Simon Kjaer e Malick Thiaw brigam por uma vaga ao lado de Fikayo Tomori na zaga.

Em 218 jogos disputados entre as equipes, a Juventus soma 85 vitórias, contra 61 do Milan, além de 72 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, o Milan venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Desfalques

Juventus

Nicolo Fagioli, Paul Pogba, Mattia De Sciglio e Bonucci estão fora da temporada.

Milan

Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer estão no departamento médico.

Quando é?