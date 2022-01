Juventus e Arsenal negociam empréstimo de Arthur

Juventus e Arsenal negociam o empréstimo de Arthur. As conversas em andamento são para uma transferência até o fim desta temporada, em junho, com o pagamento dos salários por parte dos Gunners e opção de compra. Mas antes a Juve gostaria de ter uma reposição para o meio-campista.

Uma alternativa na mira da Juventus para o meio de campo é Bruno Guimarães, brasileiro do Lyon. Os italianos tentam a contratação por empréstimo, mas os franceses querem uma obrigação de compra ao final do acordo e avaliam o atleta em 45 milhões de euros, valores considearados muito caros pela Juve. O Arsenal também monitora a situação do brasileiro, mas a parte financeira também é um complicador para os ingleses.

Se a Juventus avançar na contratação de uma reposição para Arthur, o caminho do brasileiro estaria livre para uma transferência por empréstimo ao Arsenal. Tanto o clube quanto o jogador enxergam essa possibilidade com bons olhos.

Recentemente, o agente de Arthur, Federico Pastorello, abriu a porta para uma saída, em entrevista à Sky Sports. Aos 25 anos, o atleta fez 11 jogos nesta temporada pela Juventus. Em 2018 ele foi vendido pelo Grêmio ao Barcelona e se transferiu para a Itália na temporada 2020/2021.