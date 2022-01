Juventus tenta contratação de Bruno Guimarães, do Lyon, por empréstimo

A Juventus tem interesse na contratação de Bruno Guimarães, do Lyon. A GOAL apurou que o clube italiano fez uma proposta de empréstimo, mas os franceses querem um acordo com obrigação de compra por 45 milhões de euros, valor considerado fora da realidade da Juve. Nesses termos a negociação é considerada difícil.

A reportagem ouviu que caso a Juve sinalize com valores perto desse número o Lyon provavelmente toparia a transferência, mas há margem para negociação por menos principalmente se houver pagamento à vista.

Bruno Guimarães foi um dos destaques do Lyon no empate por 1 a 1 com o PSG, no último domingo, jogo no qual deu assistência para o também brasileiro Lucas Paquetá.

A Juventus está disposta a negociar Arthur e o próprio brasileiro aceitaria sair para outro clube. Nesse contexto, Bruno Guimarães é visto como uma boa opção para o elenco do técnico Massimiliano Allegri.