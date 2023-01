Juventus x Atalanta ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (22), em Turim; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Atalanta se enfrentam na tarde deste domingo (22), às 16h45 (de Brasília), em Turim, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalada com a classificação às quartas de final da Coppa Italia, a Juventus volta as atenções pra a Serie A italiana. No meio da tabela, a Velha Senhora aparece no meio da tabela, com 22 pontos, após perder 15 pontos por fraude fiscal.

Para o confronto, o técnico Massimiliano Allegri deve trazer Bremer, Manuel Locatelli e Wojciech Szczesny de volta ao time titular, com Arkadiusz Milik substituindo Moise Kean no ataque. Já Pogba e Leonardo Bonucci seguem como desfalques.

Do outro lado, a Atalanta, que eliminou o Spezia por 5 a 2 nas oitavas de final da Copa da Itália, busca emplacar a quarta vitória consecutiva na temporada. No Campeonato Italiano, briga pelo G-4, com 34 pontos.

Duvan Zapata, com problema na virilha, é tratado como dúvida, enquanto Teun Koopmeiners suspenso, pode ser substituído por Mario Pasalic. Já Joakim Maehle e Matteo Ruggeri brigam por uma vaga no lugar de Davide Zappacosta, com lesão na coxa.

Em 137 jogos disputados entre as equipes, a Juventus registra uma ampla vantagem: são 72 vitórias, contra apenas 17 da Atalanta, além de 48 empates. No último encontro, válido pela 25ª rodada da Serie A 2021/22, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Milik.

Escalação do provável Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Ederson; Lookman, Hojlund.

Desfalques

Juventus

Getty

Paul Pogba e o capitão da Juve, Leonardo Bonucci, ainda seguem fora.

Atalanta

Teun Koopmeiners, suspenso, e Davide Zappacosta, lesioanado, estão fora.

Quando é?