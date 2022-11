Juventus x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Confronto vale a liderança do Grupo C da UCL feminina; veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo a liderança do Grupo C, Juventus e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 17h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do canal do YouTube do DAZN Brasil.

Com 100% de aproveitamento e em primeiro lugar do Grupo C, o Arsenal busca emplacar a terceira vitória consecutiva na UCL feminina para seguir brigando pelo seu segundo troféu da competição.

Do outro lado, a Juventus, na vice-liderança, com quatro pontos, vem de vitória sobre o Zurich por 2 a 0 e empate com o Lyon em 1 a 1. O técnico da Juventus, Montemurro, descansou várias jogadoras durante a vitória sobre o Parma, mas Pauline Peyraud-Magnin, Linda Sembrant e Julia Grosso devem retornar ao time titular.

Prováveis escalações

Escalação do provável Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Junge-Pedersen, Grosso, Caruso; Bonansea, Beerensteyn, Girelli.

Escalação do provável Arsenal: Zinsberger; Wienroither, Wubben-Moy, Catley, McCabe; Walti, Maanum, Nobbs; Foord, Miedema, Blackstenius.

Desfalques

Juventus

Sem desfalques confirmados.

Arsenal

Beth Mead rompeu um ligamento cruzado anterior e está fora dos gramados, além de Leah Williamson e Rafaelle, machucadas.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 24 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Juventus Stadium – Turim, ITA

• Arbitragem: IULIANA DEMETRESCU (árbitro), PETRUTA IUGULESCU e MIHAELA TEPUSA (assistentes), CRISTINA TRANDAFIR (quarto árbitro)