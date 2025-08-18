Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

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Notícias e prováveis escalações

Embalado pela goleada histórica sobre o Santos por 6 a 0 no Brasileirão, o Vasco busca ampliar a sequência positiva para se manter fora da zona de rebaixamento. No momento, o Gigante da Colina ocupa o 16º lugar, com 19 pontos, mesma pontuação do Vitória, mas com dois jogos a menos disputados.

Por outro lado, o Juventude está na 18ª posição, com 15 pontos. Nos últimos dois jogos, a equipe de Caxias do Sul venceu o Corinthians por 2 a 1 e empatou com o Vitória por 2 a 2. O duelo marca o reencontro de Nenê com o Vasco.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes, Caíque, Jadson, Mandaca, Gabriel Veron, Taliari e Batalla.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Piton; Thiago Mendes (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Desfalques

Juventude

Cipriano foi expulso contra o Vitória e cumprirá suspensão, enquanto Gilberto, Rodrigo Sam, Ewerthon, Giovanny, Marcos Paulo, Emerson Galego, Lucas Fernandes e Natã estão lesionados.

Vasco

Jair está suspenso. Já Adson e Mateus Carvalho estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de agosto de 2025

quarta-feira, 20 de agosto de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 24 confrontos entre as equipes, o Juventude soma oito vitórias, o Vasco tem cinco, e outros 11 terminaram empatados. No último duelo pelo Brasileirão de 2024, os times ficaram no 1 a 1.

Classificação

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