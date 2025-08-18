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Mounique Vilela

Juventude x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Juventude x Vasco
Juventude
Vasco

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Com Juventude e Vasco se enfrentando em campo, muitos fãs de futebol estão ansiosos para acompanhar cada jogada. Se apostar é o que também está na mente de muitos, eles podem melhorar sua experiência explorando os melhores sites de apostas com bônus, que não só aumentam as chances de ganhar, mas também oferecem recompensas adicionais para novos apostadores.

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Notícias e prováveis escalações

Embalado pela goleada histórica sobre o Santos por 6 a 0 no Brasileirão, o Vasco busca ampliar a sequência positiva para se manter fora da zona de rebaixamento. No momento, o Gigante da Colina ocupa o 16º lugar, com 19 pontos, mesma pontuação do Vitória, mas com dois jogos a menos disputados.

Por outro lado, o Juventude está na 18ª posição, com 15 pontos. Nos últimos dois jogos, a equipe de Caxias do Sul venceu o Corinthians por 2 a 1 e empatou com o Vitória por 2 a 2. O duelo marca o reencontro de Nenê com o Vasco.

Copa Sul-Americana
Barracas Central crest
Barracas Central
BAC
Vasco crest
Vasco
VAS
Série B
Juventude crest
Juventude
JUV
Goiás crest
Goiás
GOI

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes, Caíque, Jadson, Mandaca, Gabriel Veron, Taliari e Batalla.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Piton; Thiago Mendes (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Escalações de Juventude x Vasco

JuventudeHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAS
13
Jandrei
4
W. Angel
28
A. Ruschel
93
Reginaldo
23
Abner
95
Caique
44
Mandaca
10
Nene
16
Jadson
27
E. Batalla
19
Bill
1
Leo Jardim
43
L. Freitas
6
L. Piton
25
H. Moura
2
J. Rodriguez
17
N. Moreira
10
P. Coutinho
77
Rayan
3
Tche Tche
23
Thiago Mendes
99
P. Vegetti

4-2-3-1

VASAway team crest

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

Desfalques

Juventude

Cipriano foi expulso contra o Vitória e cumprirá suspensão, enquanto Gilberto, Rodrigo Sam, Ewerthon, Giovanny, Marcos Paulo, Emerson Galego, Lucas Fernandes e Natã estão lesionados.

Vasco

Jair está suspenso. Já Adson e Mateus Carvalho estão machucados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 20 de agosto de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS 

Retrospecto recente

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 24 confrontos entre as equipes, o Juventude soma oito vitórias, o Vasco tem cinco, e outros 11 terminaram empatados. No último duelo pelo Brasileirão de 2024, os times ficaram no 1 a 1.

JUV

Outros

VAS

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.