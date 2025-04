Juventude x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Mirassol se enfrentam neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Flamengo na última rodada, o Juventude volta a campo pressionado, em busca de recuperação. Ocupando a oitava colocação, com seis pontos, a equipe acumula duas vitórias e duas derrotas nos quatro jogos disputados até aqui.

Do outro lado, o Mirassol chega embalado. Após estrear com derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, a equipe reagiu com empates diante de Fortaleza e Bahia, ambos por 1 a 1, e encerrou a sequência com uma goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, somando nove pontos na tabela.

Prováveis escalações

Juventude: Gustavo, Ewerthon, Adriano Martins, Abner, Felipinho, Jádson, Davi Góes, Mandaca, Giovanny, Emerson Batalla, Matheus Babi.

Mirassol: Alex Muralha, Daniel Borges, Jemmes, João Victor, Reinaldo, Gabriel, Danielzinho, Neto Moura, Fabrício Daniel, Cristian Renato, Iury Castilho.

Desfalques

Juventude

Caíque e Daniel Peixoto estão lesionados.

Mirassol

Luiz Otávio, Matheus Salles, Rafa Silva, Zé Vitor e Léo Gamalho seguem fora.

Quando é?