Juventude x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pelo jogo de ida da grande decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Grêmio duelam na tarde deste sábado (20), às 15h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FGF TV, na internet.

O Juventude chegou à grande decisão do estadual após vencer o Monsoon duas vezes: 3 a 1 e 2 a 0. Já o Grêmio eliminou o São José na semifinal: 3 a 0 e 1 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Ronald, Felipe, Abner, Karan, Guilherme, Natan, Rodrigo, Matheus, Vitor, Luiz e Yuri.

Grêmio: Cássio, Luiz Edurado, João Pedro, João Lima, Ronald, José Guilherme, Rubens, Caio, Pedro, Hiago e Nathan.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?