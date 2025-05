Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo (01), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o Sportivo Luqueño por 1 a 0 e avançar para os playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com oito pontos, o Tricolor Gaúcho registra um aproveitamento de 26%.

Já o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão. Com 12 pontos, o Tricolor Gaúcho quer deixar a parte intermediária da tabela e se aproximar das primeiras posições. Em 10 jogos disputados, acumula três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Juventude: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Wilker Ángel) e Alan Ruschel; Caíque, Peixoto e Luis Mandaca; Batalla, Giovanny e Gilberto (Gabriel Taliari).

Grêmio: Tiago Volpi; Ronald, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu (Aravena); Braithwaite.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Igor Serrote, João Pedro, João Lucas, Monsalve e Cuéllar estão lesionados.

Quando é?