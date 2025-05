Juventude x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (18), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Fluminense se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Unión Española, pela Copa Sul-Americana, o Fluminense volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga por uma vaga no G-4, o Tricolor soma 13 pontos. Em oito jogos disputados, a equipe venceu RB Bragantino e Sport por 2 a 1, Santos por 1 a 0 e Corinthians por 2 a 0, empatou com o Vitória em 1 a 1 e foi derrotada pelo Atlético-MG por 3 a 2, além de perder para Fortaleza e Botafogo, ambos por 2 a 0.

Já o Juventude luta contra o rebaixamento. Com sete pontos conquistados e um aproveitamento de 29%, a equipe de Caxias do Sul entra em campo pressionada por uma vitória, após acumular quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos no Brasileirão.

Prováveis escalações

Juventude: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Wilker Ángel, Alan Ruschel; Caíque, Jadson; Mandaca, Nenê; Batalla, Gabriel Taliari .

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Gabriel Fuentes (Renê); Martinelli, Nonato, Ganso; Arias, Keno, Everaldo .

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Canobbio, Guga, Lima, Germán Cano, Facundo Bernal e Otávio estão no departamento médico.

