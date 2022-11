Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo já sem objetivos, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de duas derrotas consecutivas, o Flamengo visita o Juventude nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo entra em campo apenas para cumprir tabela no Brasileirão, assim como o Juventude, que na lanterna, já está rebaixado para a Série B.

Sem Gabigol, Pedro e Arrascaeta, de férias, o técnico Dorival Júnior deve novamente optar pelos reservas para o duelo fora de casa.

Já o Juventude, vindo de quatro derrotas consecutivas, entrará em campo com diversos desfalques, mas o técnico Celso Roth terá o retorno de Thalisson, que cumpriu suspensão na derrota para o Goiás por 1 a 0.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, são 10 vitórias para cada lado, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2022, o Rubro-Negro goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Hugo, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego Ribas, e Vidal; Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Escalação do provável JUVENTUDE: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Dudu; Jean Irmer, Yuri Lima, Jadson e Chico; Capixaba (Felipe Pires) e Guilherme Parede.

Desfalques

Juventude

Moraes e Vitor Gabriel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Paulo Miranda, com desconforto no tornozelo, Bruno Nazário, com tendinite patelar no joelho, e Elton, com dores na coxa, são desfalques certos.

Flamengo

Rodrigo Caio e Bruno Henrique, machucados, e Gabigol, Pedro e Arrascaeta, de férias.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Alfredo Jaconi – Caxias do Sul, RS

• Arbitragem: RODRIGO JOSÉ PEREIRA (árbitro), FABRÍCIO VILARINHO e FRANCISCO CHAVES (assistentes), ROGER GOULART (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)