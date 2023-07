Juventude x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (23), em Caxias do Sul; veja como acompanhar na TV e na internet

O Juventude recebe o Ceará na noite deste domingo (23), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem perder há cinco jogos, com duas vitórias e três empates, o Juventude aparece no meio da tabela, com 27 pontos conquistados. Para o confronto em casa, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Kelvyn. Alan Ruschel assume a posição.

Do outro lado, o Ceará, com 28 pontos, segue na briga pelo G-4. Na Série B, o Vozão soma oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 51%. O técnico Guto Ferreira terá o retorno do goleiro Bruno Ferreira, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vila Nova por 1 a 0.

Em 10 partidas realizadas entre as equipes, o Ceará conquistou quatro vitórias, enquanto o Juventude obteve duas, havendo ainda quatro empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o Ceará saiu vitorioso com um placar de 4 a 1.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Dani Bolt (Mandaca), Danilo Boza, Zé Marcos (Romércio) e Alan Ruschel; Jadson, Vini Paulista; Reginaldo, Nenê e Victor Andrade; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

Ceará: André Luiz; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor (Willian Formiga); Caíque, Richardson e Jean Carlos; Pedrinho, Bissoli e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

Juventude

Kelvyn, emprestado pelo Ceará, é desfalque certo.

Ceará

Zé Ricardo, Erick e Willian Maranhão, suspensos, estão fora.

Quando é?