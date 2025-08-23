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Mounique Vilela

Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Juventude x Botafogo
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Equipes se enfrentam neste domingo (24), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão da Record na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, além do canal CazéTV no YouTube(veja a programação completa).

Juventude enfrenta o Botafogo em um momento crucial do Brasileirão, e os torcedores já estão em clima de grande antecipação. Para quem gosta de uma emoção extra, optar por um dos melhores sites de apostas com bônus pode ser uma estratégia inteligente, permitindo que tirem o melhor proveito das ofertas promocionais enquanto torcem para seu time favorito.

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Notícias e prováveis escalações

Eliminado nas oitavas de final da Libertadores, após perder para a LDU por 2 a 1 no placar agregado, o Botafogo volta suas atenções para o Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro ocupa a quinta colocação, com 29 pontos, e ainda tem dois jogos a menos.

Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti terá o retorno de David Ricardo, recuperado de lesão.

Copa Sul-Americana
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Caracas crest
Caracas
CAR
Série B
Juventude crest
Juventude
JUV
Goiás crest
Goiás
GOI

Por outro lado, o Juventude, na zona de rebaixamento, com 18 pontos, está a um ponto do Vasco, primeira equipe fora do Z-4. Em 19 jogos, acumula cinco vitórias, três empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 31%.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Batalla.

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral.

Escalações de Juventude x Botafogo

JuventudeHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestBOT
13
Jandrei
93
Reginaldo
28
A. Ruschel
4
W. Angel
3
L. Freitas
44
Mandaca
95
Caique
16
Jadson
10
Nene
27
E. Batalla
19
Bill
22
Neto
13
A. Telles
57
D. Ricardo
2
Vitinho
20
A. Barboza
30
J. Correa
17
M. Freitas
8
A. Montoro
28
Newton
47
Jeffinho
98
A. Cabral

4-2-3-1

BOTAway team crest

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

Desfalques

Juventude

Gilberto, Rodrigo Sam, Marcos Paulo, Lucas Fernandes, Ewerthon e Natã estão no departamento médico.

Botafogo

Cuiabano, Bastos e Kaio Pantaleão seguem lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 24 de agosto de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS 

Retrospecto recente

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Últimos confrontos diretos

JUV

Outros

BOT

1

2

Empates

2

Vitórias

7

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.