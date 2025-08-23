Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão da Record na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, além do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Juventude enfrenta o Botafogo em um momento crucial do Brasileirão, e os torcedores já estão em clima de grande antecipação. Para quem gosta de uma emoção extra, optar por um dos melhores sites de apostas com bônus pode ser uma estratégia inteligente, permitindo que tirem o melhor proveito das ofertas promocionais enquanto torcem para seu time favorito.

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado nas oitavas de final da Libertadores, após perder para a LDU por 2 a 1 no placar agregado, o Botafogo volta suas atenções para o Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro ocupa a quinta colocação, com 29 pontos, e ainda tem dois jogos a menos.

Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti terá o retorno de David Ricardo, recuperado de lesão.

Por outro lado, o Juventude, na zona de rebaixamento, com 18 pontos, está a um ponto do Vasco, primeira equipe fora do Z-4. Em 19 jogos, acumula cinco vitórias, três empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 31%.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Batalla.

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral.

Desfalques

Juventude

Gilberto, Rodrigo Sam, Marcos Paulo, Lucas Fernandes, Ewerthon e Natã estão no departamento médico.

Botafogo

Cuiabano, Bastos e Kaio Pantaleão seguem lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 24 de agosto de 2025

domingo, 24 de agosto de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis