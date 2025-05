Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmitida ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, com duas derrotas e um empate, o Juventude volta a campo em busca da recuperação. Com sete pontos, a equipe registra um aproveitamento de 38%.

Por outro lado, o Atlético-MG vem de empate com o Maringá por 2 a 2 na terceira fase da Copa do Brasil e agora volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com seis pontos, o Galo está na luta contra o rebaixamento.

Prováveis escalações

Juventude: Marcão; Eweton, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Mandaca e Jean Carlos; Ênio e Gilberto.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Rômulo, Vitor Hugo e Junior Alonso; Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa; Palacios, Rony e Bernard.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Arana, Alan Franco, Lyanco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia seguem fora.

Quando é?