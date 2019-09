Juve vence mais uma e Cristiano se aproxima de 700 gols na carreira

Com gol de Pênalti, CR7 marca e dá a vitória a Velha Senhora em jogo da Serie A

E a tem um novo líder: A , que venceu o Verona por 2 a 1 em partida válida pela quarta rodada do campeonato italiano. Com os três pontos conquistados, a equipe de Maurizio Sarri ultrapassou a e assumiu a primeira posição da competição, talvez por pouco tempo, já que a Inter ainda joga na rodada e pode retomar a liderança, hoje, diante do , no San Siro, às 15:45 (horário de Brasília), jogo que você vê com exclusividade no DAZN.

Quer ver todos os jogos da Serie A italiana ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

E quem garantiu a vitória para a Velha Senhora foi CR7. O Verona saiu na frente em belíssimo chute de fora da área do português Miguel Veloso aos 20 minutos de jogo, após cobrança de pênalti desperdiçada pela equipe. A Juve respondeu 11 minutos depois, com gol de um dos principais reforços do time para esta temporada, Aaron Ramsey.

Mais artigos abaixo

Com a partida empatada, sobrou pra ‘ele’ resolver: Cristiano Ronaldo. Aos 49, Cuadrado caiu na área e o juiz assinalou pênalti. CR7 bateu forte, no meio e marcou o 696º gol da carreira. O placar não mudou mais e a Juve saiu com os três pontos.

Assim, CR7 aproximou-se do gol 700 em jogos oficiais. O artilheiro da Juve pode chegar a essa marca até no clássico contra a Inter, daqui quatro rodadas, partida que pode até valer a liderança da Serie A. A próxima vez que a equipe de Turim entrará em campo será contra o Brescia, na próxima terça-feira (24), às 16h (Brasília), outro jogo que você poderá acompanhar na DAZN, com transmissão exclusiva.