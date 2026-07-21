Um relatório espanhol ridicularizou uma "teoria da conspiração" que classificou de estranha, e que se espalhou entre alguns adeptos argentinos nas redes sociais, numa tentativa de explicar a derrota da seleção do seu país frente à Espanha na final do Mundial de 2026.

A seleção espanhola tinha resolvido a partida final a seu favor com um golo sem resposta, conquistando o título mundial, num confronto em que impôs a sua esmagadora superioridade técnica sobre a seleção argentina, ainda que essa vantagem não se tenha refletido de forma significativa na diferença do resultado.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, vários utilizadores da plataforma "X" partilharam, depois do jogo, um vídeo de Lionel Messi durante uma conversa com os jogadores da seleção argentina dentro do balneário, antes de se dirigirem ao relvado para disputar a final, considerando que as palavras do capitão da seleção talvez encerrassem indícios da existência de uma situação anormal dentro da equipa.

No vídeo, Messi aparece a tentar acalmar os companheiros antes do jogo, dizendo: "Vamos lá, rapazes, calma, o mais importante é estarmos calmos, pensarmos apenas em jogar e esquecermos tudo o resto, pensarmos nos nossos adeptos e pensarmos em jogar".

O jornal acrescentou que alguns adeptos argentinos foram ainda mais longe, considerando que "a calma dos jogadores e o facto de não terem demonstrado grande entusiasmo naqueles momentos talvez fosse prova de que entraram na partida final condicionados ou afetados por um fator desconhecido", numa tentativa de encontrar uma explicação fora do campo para a exibição que a seleção apresentou frente à Espanha.

O "Mundo Deportivo" ridicularizou estas especulações, descrevendo-as como uma "teoria da conspiração louca", e considerou que algumas vozes tentam procurar explicações misteriosas para justificar a fraca exibição e a derrota frente à seleção espanhola, em vez de reconhecerem a superioridade da Espanha no jogo.

O jornal referiu que as palavras de Messi, cujo objetivo evidente era acalmar os jogadores e incentivá-los a concentrarem-se antes do jogo, foram interpretadas de forma diferente por parte de alguns adeptos, transformando-se em matéria para uma teoria da conspiração que alega que os jogadores da Argentina não entraram na final com total liberdade ou concentração.

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