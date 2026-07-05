Justamente Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, critica duramente a FIFA: “Isso é incompreensível!”

Lionel Scaloni fez críticas contundentes à FIFA. O técnico da seleção argentina considera que o calendário de jogos da Copa do Mundo está longe de ser ideal e expressa abertamente seu descontentamento.

“Não sei como funciona a Copa do Mundo, mas tivemos seis dias e agora só nos restam três e meio”, disse ele na coletiva de imprensa após a partida de tirar o fôlego contra Cabo Verde (1 a 1, 3 a 2 na prorrogação). “Justamente quando você mais precisa de descanso, é quando menos o tem.”

“Acho isso incompreensível. Deveria ter começado aos poucos. Mas enfim, é assim que as coisas são”, afirmou Scaloni. “Enzo (Fernández, nota do editor) teve uma leve cãibra no final, mas se recuperou. Facundo (Medina, nota do editor) estava exausto no final, porque o colocamos bastante no ataque, algo a que ele não está acostumado.”

Muitos torcedores acham que a Argentina é justamente a seleção que não tem o menor direito de reclamar com a FIFA, devido ao sorteio “favorável”. Afinal, após o confronto, em teoria fácil, contra Cabo Verde, o Egito aguarda nas oitavas de final: essa partida será disputada já na terça-feira à noite.

Scaloni, no entanto, não quer saber de um calendário “favorável” e não pode deixar de elogiar a combativa seleção de Cabo Verde. “Claro, merecemos a vitória e a classificação, mas foi uma partida extremamente difícil. Isso para aqueles que diziam que tínhamos tido um sorteio fácil.”

Aliás, Scaloni ficou rapidamente irritado na coletiva de imprensa. Quando o jornalista Néstor Clivati perguntou se era difícil ser o favorito na Copa do Mundo, ele reagiu com veemência. “Não, não é isso... Pare com isso!”, respondeu ele.

“Existem outras circunstâncias que tornam a partida difícil, como o gramado. Foi estranho, a bola simplesmente não rolava tão rápido quanto o normal”, explica ele em seguida. Quando Clivati tenta responder, Scaloni o interrompe. “Deixe-me terminar. Ah, agora você está ficando bravo? Então diga o que queria dizer.” Clivati decide então que é melhor pedir desculpas ao técnico, que as aceita.