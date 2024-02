Júnior Urso comemora estreia com vitória pelo Charlotte na MLS

Meio-campista brasileiro fez estreia por time da Major League Soccer

O volante Júnior Urso fez a sua estreia com a camisa do Charlotte FC. O jogador foi titular e atuou os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o New York City, pela primeira rodada da Major League Soccer de 2024.

Com grande passagem pelo Orlando City com título histórico, Júnior Urso comemorou início e novo desafio nos Estados Unidos.

"É mais um grande desafio para mim. Vejo como a grade oportunidade na minha carreira e farei o meu melhor pelo clube. Estou bem adaptado ao futebol da MLS, e grato em fazer parte do Charlotte. Que seja uma grande temporada", disse, completando:

Mais artigos abaixo

"Muito bom voltar a jogar, estrear ao lado dos nossos torcedores e ainda mais com uma vitória. Agora é seguir trabalhando forte dia a dia para os próximos desafios que teremos. Sábado será um jogo muito difícil e queremos voltar com um resultado positivo", encerrou

O Charlotte agora encara o Vancouver Whitecaps, neste sábado, pela segunda rodada da MLS.