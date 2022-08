Juninho Pernambucano vê problema de ego entre Messi, Neymar e Mbappé no PSG

Segundo o ex-jogador, confrontos de mais alto nível podem trazer dificuldades ao elenco da capital, caso não haja "humildade" internamente

Ídolo do Vasco e Lyon, Juninho Pernambucano estreou como novo participante do programa Dream Team, da rádio RMC Sports, nesta última segunda-feira (29). Em sua primeira participação, o ex-jogador comentou sobre a situação entre Neymar, Mbappé e Messi como o trio de ataque do PSG, que tem chamado atenção por alguns debates internos.

O assunto tem vindo à tona nos debates jornalísticos, inclusive, por um lance que ficou marcado no confronto entre PSG e Montpellier, quando, em lance de ataque favorável à equipe da capital, Mbappé parou no lance e acabou desistindo da jogada.

Para Juninho Pernambucano, situações como essa parecem algo que envolva o "ego" do trio de ataque: "Vejo pelos três, um olha para o outro. Significa que o ego está tão alto que se um olhar para o outro dirá para si mesmo: 'não, ele não está se esforçando, eu também não farei.'"

"Acho que os três são muito inteligentes, são os três melhores jogadores do mundo. Mas aí está o controle dos egos", confirmou o ex-atleta. Juninho ainda ressalta que algumas boas chances e jogos com muitos gols na Ligue 1 podem vir a acontecer, mas conforme o nível dos confrontos aumentar, a falta de intimidade entre o grupo pode acabar atrapalhando, citando o Manchester City como exemplo a se seguir:

"Se você quer ser campeão da Liga dos Campeões, você tem que ver o Manchester City, como eles trabalham na bola perdida. Mesmo quando às vezes é um 4-4-2, com Bernardo Silva e Kevin De Bruyne. Se você não tem essa consciência coletiva, essa humildade de aceitar que o futebol não é só fazer gols e, quando você não tem a bola, deixa o adversário criar com facilidade. Depende do nível. Pode passar em algumas partidas da Ligue 1 porque você criará muitas chances. Mas em outros jogos não."

O primeiro embate do trio pela Champions League 2022/23 acontecerá em 6 de setembro, contra a Juventus, jogando no Parc des Princes, em partida que pode por em prova uma melhora no relacionamento dos atacantes, que possa levar ao título inédito do clube francês.