Mbappé, Pogba e a confusão que pode afetar a seleção da França

O caso ganhou uma grande repercussão no último fim de semana, quando Mathias Pogba divulgou uma série de vídeos acusando seu irmão, Paul Pogba

A troca de acusações entre o meia Paul Pogba, da Juventus, e seu irmão Mathias Pogba deve ganhar novos capítulos, agora, na seleção francesa, faltando menos de três meses para a Copa do Mundo de 2022. Isto porque, nos bastidores do time, existe uma preocupação de que o caso tenha um efeito negativo, pincipalmente pela denúncia de um suposto feitiço pelo jogador contra o atacante Kylian Mbappé, do bleus.

Segundo o jornal francês L'Équipe, Mbappé e seu staff estão acompanhando atentamente todos os passos desse caso. Após ter publicado vídeos em que garantia ter uma revelação explosiva contra o Paul Pogba, seu irmão assegurou que a história do "feitiço contra Mbappé" é conhecida. Porém, o jogador da Juventus, em nota, disse que esta história fazia parte da tentativa de extorsão que sofreu meses antes.

Na seleção francesa, o caso começa a gerar preocupação para o técnico Didier Deschamps, principalmente com a Copa do Mundo se aproximando. Segundo a imprensa, os representantes de Mbappé seguem atentos ao caso e não devem deixar passar nada se a versão de Mathias Pogba, irmão de Paul Pogba, for verdadeira.

Neste caso, Didier Deschamps teria que decidir entre Mbappé e Paul Pogba, que não seria uma prioridade levando em conta que a relação com o treinador nem sempre foi boa.

Christophe Galtier, técnico do Paris Saint-Germain, comentou sobre a situação de Kylian Mbappé após o nome do atacante ter sido envolvido neste caso, dizendo que o jogador não mostrou sinais de preocupação.

"Kylian está de muito bom humor. Ele não mostra sinais de preocupação ou aborrecimento quanto a isso", disse o treinador.

Getty Images

Este caso ganhou uma grande repercussão no último fim de semana, quando os dois irmãos passaram a trocar acusações publicamente. No último sábado, Mathias, irmão mais velho de Paul Pogba, publicou diversos vídeos nas redes sociais dizendo que faria "revelações explosivas" sobre o meio-campista, antecipando que Mbappé também estaria envolvido.

Depois, no mesmo dia, Pogba afirmou, em nota, que as declarações de seu irmão não eram surpresa e aconteciam "no seguimento de tentativas de extorsão e ameaças", fatos reportados há um mês às polícias da Itália e da França, segundo o jogador.

Na nota, Pogba se referia a um depoimento realizado à polícia, segundo o L'Équipe, onde ele foi abordado por um grupo armado com fuzis, exigindo o pagamento por ele nunca ter ajudado sua família e por ter recebido proteção durante os últimos 13 anos.

De acordo com a imprensa francesa, Pogba reportou às autoridades que havia sofrido uma tentativa de extorsão no valor de 13 milhões de euros, reconhecendo seu irmão, Mathias, como um dos suspeitos. Diante das investigações, que revoltaram Mathias, o irmão do jogador da Juventus divulgou uma série de vídeos e publicações alegando que Pogba estava tentando manipular a "mídia e as autoridades policiais".

"Quando você é famoso, o mundo está com você, as autoridades te ouvem com mais atenção. Mas isso não significa que você está acima da lei, a polícia não te pertence", disse Mathias, em resposta ao jogador, no Twitter.

Além da tentativa de extorsão, Pogba alegou que uma das ameaças dos chantagistas era de fazer um pedido para um bruxo realizar um feitiço contra seu companheiro de seleção Kylian Mbappé. Em seu depoimento, o jogador negou às autoridades ter feito este pedido, ao contrário do que seu irmão diz.

"Não se trata de dinheiro: você (Paul Pogba) me incriminou contra minha vontade, quase morri por sua causa, você me deixou no buraco enquanto fugia e quer se fazer de inocente. Quando tudo estiver dito, as pessoas verão que não há mais covarde, mais traidor e mais hipócrita do que você nesta terra."

"Kylian, agora você entende? Não tenho nada de negativo contra você, minhas palavras são para seu próprio bem, tudo é verdade e comprovado, o feitiço é conhecido! Nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de você!", disse Mathias.