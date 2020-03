Julio César: jogo da Copa 2014 e defesa contra Messi foram meus grandes momentos

O ex-goleiro deu uma entrevista à Fifa e elegeu o jogo contra o Chile como o melhor de sua carreira

Com os campeonatos mundo afora paralisados, a Fifa começou hoje uma série de entrevistas com lendas do futebol via Twitter. O primeiro entrevistado foi o ex-goleiro Júlio César, que falou sobre a carreira, seleção, e .

Ao ser perguntado sobre o melhor momento de sua carreira, Júlio César falou que não conseguiria eleger apenas um e acabou elegendo dois.

Mais artigos abaixo

O primeiro foi a disputa de pênaltis entre e na de 2014, no Brasil. "Eu me lembro que joguei muito bem naquele jogo. A disputa de pênaltis, para os goleiros, quando você tem a oportunidade de ajudar o time, é um momento muito importante", disse.

Mais times

O segundo grande momento apontado por ele foi o título da Liga dos Campeões de 2010, pela Inter de Milão, contra o de Munique. Nesta mesma Champions está a defesa que, junto aos pênaltis contra o Chile, ele considera a mais importante de sua carreira: o chute de Messi na semifinal: "Foi importante. Um momento bonito".

Aos 40 anos, Júlio César, disse não se achar o melhor goleiro que passou pelo Flamengo, time em que ele começou e encerrou a vitoriosa carreira futebolística. "Não me considero o melhor goleiro na história do Flamengo, mas sou muito, muito orgulhoso do que fiz quando vesti as cores do meu clube de coração", respondeu o terceiro goleiro com mais partidas pelo clube carioca.