Julian Nagelsmann finalmente faz o que toda a Alemanha vem implorando há semanas

Julian Nagelsmann finalmente escalou Deniz Undav como titular nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador do VfB Stuttgart finalmente poderá entrar em campo.

Undav começou no banco em todas as três partidas da fase de grupos, para grande insatisfação da torcida alemã. O atacante conseguiu marcar três gols como reserva.

Incluindo duas vezes na segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim, contra a qual a Alemanha esteve por muito tempo perdendo por 0 a 1.

Undav joga ao lado de Kai Havertz no ataque da Alemanha. Jamal Musiala dá lugar ao ex-jogador do Brighton & Hove Albion.

No X, circularam inúmeros memes mostrando como Nagelsmann faria de tudo para não ter que escalar Undav. (Veja o vídeo abaixo.)

Além de Havertz e Undav, Leroy Sané e Florian Wirtz atuam no ataque da seleção alemã. Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic completam o meio-campo.

Na defesa, Nagelsmann escolheu Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah e Nathaniel Brown. Manuel Neuer está no gol.







