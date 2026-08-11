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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty

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Julián Álvarez segue o plano do Atlético de Madrid e se prepara para a decisão

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Sonha em se transferir para o Barcelona

Uma reportagem revelou detalhes do segundo dia de Julián Álvarez nos treinos do Atlético de Madrid, aos quais ele se juntou ontem, após o fim das férias que teve depois do término da Copa do Mundo de 2026.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que Julián Álvarez segue o programa de treinamento físico elaborado para ele e para os demais jogadores que disputaram a final da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O atacante chegou exatamente às 11h30 (horário da Espanha) ao complexo de treinamento Cerro del Espino, em Majadahonda, onde realizou uma sessão de treino individual com o preparador físico Luis Peñido.

 O treino começou com exercícios variados no campo e, em seguida, os dois passaram para a academia.

O atacante argentino treinou sozinho, assim como fizeram os demais jogadores da seleção argentina que não viajaram à Coreia do Sul para enfrentar o Manchester City no último domingo.

 Antes da chegada de Julián, treinaram em Majadahonda Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Alexander Sørloth e Juan Musso.

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Já os demais integrantes da equipe aproveitam alguns dias de descanso após a viagem à Coreia do Sul; a expectativa é que se reencontrem com os companheiros de time amanhã, quarta-feira.

Julián espera por um encontro há muito aguardado com Diego Simeone, no qual prevê uma longa conversa, além do reencontro com os jogadores que disputaram a Copa do Mundo e com quem não se viu nos últimos dias.

 A expectativa é que, durante esse encontro, Julián discuta seu possível futuro longe do clube, algo em que o Atlético de Madrid não pensa no momento. 

O "Cholo" já anunciou que conta com ele para a temporada que começa em 19 de agosto, em casa, diante do Málaga.

O técnico disse na coletiva de imprensa realizada em Seul: "A situação está totalmente clara, o clube tomou uma decisão que Miguel Ángel (o CEO) explicou muito bem. Do ponto de vista esportivo, estamos muito felizes de ter um jogador como Julián, e vamos certamente ajudá-lo a continuar crescendo e evoluindo, e a seguir oferecendo o seu melhor, como fez nos últimos dois anos, que foi muito".

Por sua vez, Julián cumpriu o plano do clube após o retorno das férias, mas aguarda o encontro mais importante para ele neste período com Simeone, para tentar obter o sinal verde para realizar o sonho da transferência para o Barcelona.

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