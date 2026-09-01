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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Julián Álvarez comunica sua decisão final ao Atlético de Madrid

Mercado da bola
J. Alvarez
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Espanha

Acabou a polêmica

O atacante argentino Julián Álvarez definiu seu futuro no Atlético de Madrid durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Álvarez definiu seu futuro após comunicar ao diretor esportivo Mateu Alemany a decisão de permanecer no Atlético de Madrid, encerrando assim a polêmica em torno de uma possível saída para o Barcelona, ao menos até a próxima janela de transferências de inverno.

Julián Álvarez treinou normalmente com o Atlético nesta terça-feira, desmentindo quaisquer acusações de rebeldia que o perseguiram nos últimos dias.

O jornal apontou que a novela de Julián Álvarez chegou ao fim, já que o atacante argentino permanecerá no estádio Metropolitano, diante da postura firme adotada pelo Atlético de Madrid ao recusar autorizar sua saída para o Barcelona.

Apesar de ter recebido diversas propostas ao longo da janela de transferências de verão, com destaque para o forte interesse do Arsenal comandado por Mikel Arteta, o jogador da seleção argentina tomou a decisão de permanecer no Atlético de Madrid.

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Ainda assim, é provável que essa decisão tenha origem no seu desejo de buscar uma transferência para o Barcelona em futuras janelas, depois de não ter mais motivação para se juntar a nenhum dos outros clubes aos quais seu nome foi associado.

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